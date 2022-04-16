Шанувальник карате, який купив медаль Горуни на благодійному аукціоні, бажає повернути її українцю

Щедрий житель Токіо запросив Станіслава до Японії після завершення війни в Україні.

Український каратист Станіслав Горуна, який продав бронзову медаль Олімпіади-2020 у Токіо, щоб зібрати кошти для українських захисників під час війни з російськими окупантами, отримає назад свою нагороду.

Анонімний покупець з Японії, який заплатив за олімпійську "бронзу" Горуни 20 500 доларів, вирішив повернути її українському спортсмену. Він запросив 33-річного львів'янина після завершення війни в нашій країні приїхати до Японії та забрати свою найціннішу медаль.

Відомо, що новий власник медалі - палкий шанувальник карате. Його донька також займається цим видом спорту.

"Я не хочу, щоб пан Станіслав втратив свою бронзову медаль з Олімпіади. Якщо він не проти, то я хотів би запросити його до Токіо після того, як Україна відновить мир, і повернути йому нагороду. Я сподіваюся, що Горуна знову зможе привезти її додому з Японії. Не хочу бути тягарем для Станіслава під час війни. Я буду радий почути його, коли в Україні настане мир", - наводить слова благородного японця Tribuna.com.

Нагадаємо, з перших днів війни Горуна зі зброєю в руках захищає нашу країну від окупантів у лавах Збройних сил України.

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