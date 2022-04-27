Шапаренко - про війну в Україні: будинку моїх батьків на Донеччині вже немає

Шапаренко - про війну в Україні: будинку моїх батьків на Донеччині вже немає

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко розповів про важку ситуацію у Донецькій області, де його батьки втратили будинок через військові дії Росії.

Селище міського типу Велика Новосілка, де народився футболіст, наразі окупована російськими військами.

"Там, де батьки мої жили, на Донеччині, там уже все начебто як Росія. Будинку немає, там бомбkять. Як і у всіх, життя змінилося не на краще", - розповів Шапаренко в коментарі SportArena.

Також хавбек поділився метою благодійних матчів "Динамо".

"Цими матчами ми допомагаємо Україні, приносимо людям бодай якісь позитивні емоції. Вони дивляться на нас, вболівають, переживають. Ми теж переживаємо за нашу країну, стежимо за тим, що зараз відбувається. Намагаємось зібрати грошей і переводимо їх на фронт", - зазначив він.

Нагадаємо, що у межах благодійного матчу "Боруссія" - "Динамо" в Німеччині зібрали щонайменше 400 тисяч євро для України/

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