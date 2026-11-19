Російські хокеїсти / © Associated Press

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Чехія не допустить російських спортсменів на територію країни для участі у міжнародних змаганнях.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ країни Любомир Метнар в інтерв'ю виданню Reuters.

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Незважаючи на скандальне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відновити Росію в правах у міжнародному хокеї, уряд Чехії повідомив, що не видаватиме візи спортсменам з країни-окупантки.

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За словами Метнара, в Чехії від 2023 року діє урядова директива, яка забороняє видавати візи атлетам з Росії через вторгнення РФ до України.

Зазначимо, що Чехія прийматиме чемпіонат світу серед дівчат до 18 років від 8 до 16 січня 2027 року, де могла зіграти російська збірна. Однак країна не видаватиме візи російським хокеїсткам, відтак вони пропустять турнір.

Раніше повідомлялося, Норвегія заборонила в'їзд російським і білоруським спортсменам для участі у змаганнях.

Також ми розповідали, що Фінляндія обмежила в'їзд для російських спортсменів на територію країни.

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Крім того, Канада не видаватиме візи росіянам на молодіжний чемпіонат світу з хокею.

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