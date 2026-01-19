Ще одна українська тенісистка вибула в першому колі Australian Open-2026

Юлія Стародубцева / © Associated Press

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№110 WTA) не зуміла подолати стартове коло основної сітки Australian Open-2026.

У матчі першого раунду 25-річна українка програла Айлі Томлянович (№76 WTA) з Австралії – 6:4, 6:7, 1:6.

Поєдинок тривав 2 години 33 хвилини. Упродовж гри Стародубцева виконала 5 подач навиліт і припустилася 3 подвійних помилок.

Зазначимо, що Юлія виборола право зіграти в основі мейджора, пройшовши сито кваліфікації, де здолала француженку Аліс Тубелло, Деспіну Папаміхаїл з Греції та Вікторію Томову з Болгарії.

Стародубцева втретє в кар'єрі зіграла в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії, але ще жодного разу не змогла пробитися до другого раунду змагань – 2024-го та 2025 року вона також вибувала в першому колі.

Раніше повідомлялося, що перше коло Australian Open-2026 не зуміли подолати ще дві українки – Марта Костюк і Даяна Ястремська. А ось перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала турнір з перемоги.

Загалом в основі Australian Open-2026 виступлять шість українок. Пізніше свої матчі першого кола проведуть Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна, яка перед цим успішно пройшла сито кваліфікації

Нагадаємо, чинною чемпіонкою австралійського мейджора є американка Медісон Кіз. Найкращий результат серед українок на попередньому Australian Open показала Світоліна, яка зупинилася у чвертьфіналі після поразки від майбутньої переможниці турніру.

Раніше повідомлялося, що Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.