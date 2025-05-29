Ще одна українська тенісистка залишила росіянку за бортом Roland Garros-2025

Даяна Ястремська / © Associated Press

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Українська тенісистка Даяна Ястремська (№48 WTA) пробилася до третього кола основної сітки Roland Garros-2025.

У матчі другого раунду 25-річна уродженка Одеси перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Діану Шнайдер (№12 WTA) – 7:5, 7:5.

Поєдинок тривав 1 годину і 37 хвилин. Даяна 4 рази подавала навиліт, зробила 9 подвійних помилок і використала 6 з 13 брейкпойнтів.

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Зазначимо, що в першому колі французького мейджора Ястремська обіграла австралійку Дестані Аяву (7:5, 6:1).

Наступною суперницею Даяни стане ще одна "нейтральна" росіянка Людмила Самсонова.

Ястремська стала третьою українкою, яка подолала другий раунд Roland Garros-2025. Раніше це змогли зробити Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева, яка вибила "нейтральну" росіянку Анастасію Потапову.

Також до третього кола Roland Garros-2025 спробує пробитися українка Ангеліна Калініна, яка 29 травня зіграє з француженкою Луа Буассон.

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Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк сенсаційно вилетіла на старті Roland Garros-2025.

Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

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