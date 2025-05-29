- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 1 хв
Ще одна українська тенісистка залишила росіянку за бортом Roland Garros-2025
Даяна Ястремська перемогла 12-ту ракетку світу з держави-агресорки.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№48 WTA) пробилася до третього кола основної сітки Roland Garros-2025.
У матчі другого раунду 25-річна уродженка Одеси перемогла нейтральну тенісистку з російським паспортом Діану Шнайдер (№12 WTA) – 7:5, 7:5.
Поєдинок тривав 1 годину і 37 хвилин. Даяна 4 рази подавала навиліт, зробила 9 подвійних помилок і використала 6 з 13 брейкпойнтів.
Зазначимо, що в першому колі французького мейджора Ястремська обіграла австралійку Дестані Аяву (7:5, 6:1).
Наступною суперницею Даяни стане ще одна "нейтральна" росіянка Людмила Самсонова.
Ястремська стала третьою українкою, яка подолала другий раунд Roland Garros-2025. Раніше це змогли зробити Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева, яка вибила "нейтральну" росіянку Анастасію Потапову.
Також до третього кола Roland Garros-2025 спробує пробитися українка Ангеліна Калініна, яка 29 травня зіграє з француженкою Луа Буассон.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк сенсаційно вилетіла на старті Roland Garros-2025.
Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.
Дивіться матчі Roland Garros-2025 з українською аудіодоріжкою на телеканалах Eurosport – ексклюзивно на Київстар ТБ.