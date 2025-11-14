ТСН у соціальних мережах

Ще одна європейська збірна оформила вихід на ЧС-2026

Хорватія достроково кваліфікувалася на Мундіаль.

Збірна Хорватії

Збірна Хорватії / © Associated Press

Збірна Хорватії вийшла до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

14 листопада хорвати вдома здобули вольову перемогу над командою Фарерських островів з рахунком 3:1.

Пропустивши першими на 16-й хвилині від Гези Давіда Турі, "картаті" відігралися на 23-й хвилині завдяки точному удару Йошко Гвардіола.

Після перерви хорвати ще двічі вразили ворота суперника – на 57-й хвилині відзначився Петар Муса, а остаточний рахунок на 70-й хвилині встановив Нікола Влашич.

Після цієї перемоги Хорватія (19 очок) за тур до кінця забезпечила собі перше місце в групі та здобула путівку на Мундіаль.

Турнірна таблиця групи L відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Хорватія – третя європейська збірна, яка вже відібралася на ЧС-2026. Раніше це зробили Англія та Франція.

Нагадаємо, переможці груп європейського відбору на ЧС-2026 отримують прямі путівки на Мундіаль. Збірні, які фінішують другими, спробують відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

