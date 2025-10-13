Ще одна збірна відібралася на чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Гани з футболу / © Associated Press

Реклама

Збірна Гани оформила вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

Сталося це після того, як у матчі заключного туру африканської кваліфікації на Мундіаль ганці обіграли команду Коморських островів з рахунком 1:0.

Єдиним забитим м'ячем у цьому поєдинку відзначився півзахисник "Тоттенгема" Мохаммед Кудус, якому на 47-й хвилині асистував хавбек "Вільярреала" Томас Партей.

Реклама

За підсумками десяти турів збірна Гани (25 очок) посіла перше місце у своїй групі відбору на ЧС-2026, випередивши найближчого переслідувача, команду Мадагаскару, на 6 балів.

Для збірної Гани це п'ятий в історії вихід до фінальної частини чемпіонату світу. Уперше "Чорні зірки" виступили на Мундіалі 2006 року й відтоді пропустили лише один турнір – 2018 року.

Гана стала п'ятим учасником ЧС-2026 від Африки. Раніше на Мундіаль також вийшли Марокко, Туніс, Єгипет і Алжир.

Загалом Гана – 21-ша збірна, яка забезпечила собі участь у фінальній частині ЧС-2026.

Реклама

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.