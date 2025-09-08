- Дата публікації
Ще одна збірна вийшла на чемпіонат світу-2026 з футболу
Команда Тунісу долучилася до списку учасників прийдешнього Мундіалю.
Збірна Тунісу достроково оформила вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.
У понеділок, 8 вересня, команда Тунісу в гостях обіграла Екваторіальну Гвінею з рахунком 1:0. Переможний гол на 90+5-й хвилині забив Мохамед Алі Бен-Ромдан.
Після восьми турів Туніс з 22 очками лідирує у групі H та гарантував собі перше місце. Екваторіальна Гвінея з 10 балами посідає четверту позицію.
Для збірної Тунісу це третє поспіль та сьоме в історії потрапляння на світову першість.
Зазначимо, що збірна Тунісу стала вже 18-м учасником прийдешнього Мундіалю.
Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.