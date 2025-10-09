Ще одна збірна вийшла на чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Алжиру / © Associated Press

Збірна Алжиру оформила вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

Сталося це після того, як алжирці у матчі дев'ятого туру африканської кваліфікації на Мундіаль розгромили команду Сомалі (3:0).

Зіркою поєдинку став Ріяд Марез, який забив сам і віддав дві результативні передачі на Мохамеда Амуру.

За тур до кінця африканського відбору Алжир (22 очки) гарантував собі перше місце в групі, випереджаючи найближчого переслідувача, збірну Уганди, на 4 бали.

Таким чином, Алжир достроково завоював пряму путівку на ЧС-2026.

Збірна Алжиру уп'яте в історії зіграє на чемпіонаті світу – "пустельні лисиці" пропустили Мундіалі 2018 та 2022 років.

Зазначимо, що Алжир став четвертим учасником ЧС-2026 від Африки. Раніше на Мундіаль вийшли Марокко, Туніс та Єгипет. Загалом уже відомі 20 збірних, які зіграють на прийдешній світовій першості.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.