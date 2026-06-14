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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ще одне підсилення для Моурінью: чемпіон Європи переходить до "Реала"

Марк Кукурелья приєднається до "вершкових" після чемпіонату світу.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марк Кукурелья

Марк Кукурелья / © Associated Press

Мадридський "Реал", який у червні оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером, підпише захисника лондонського "Челсі" Марка Кукурелью.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, усі сторони досягли усної домовленості щодо трансферу. Деталі угоди стануть відомі пізніше.

Зазначається, що на підписанні Кукурельї наполягав саме Моурінью. 27-річний іспанець приєднається до "вершкових" після чемпіонату світу.

Минулого сезону Марк провів 50 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись одним голом і чотирма результативними передачами.

На рахунку Кукурельї 23 поєдинки та один гол за збірну Іспанії, з якою він став чемпіоном Європи 2024 року.

Раніше повідомлялося, що "Реал" також погодив підписання португальського півзахисника "Манчестер Сіті" Бернарду Сілви.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
353
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