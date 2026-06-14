Ще одне підсилення для Моурінью: чемпіон Європи переходить до "Реала"

Марк Кукурелья / © Associated Press

Реклама

Мадридський "Реал", який у червні оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером, підпише захисника лондонського "Челсі" Марка Кукурелью.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, усі сторони досягли усної домовленості щодо трансферу. Деталі угоди стануть відомі пізніше.

Реклама

Зазначається, що на підписанні Кукурельї наполягав саме Моурінью. 27-річний іспанець приєднається до "вершкових" після чемпіонату світу.

Минулого сезону Марк провів 50 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначившись одним голом і чотирма результативними передачами.

На рахунку Кукурельї 23 поєдинки та один гол за збірну Іспанії, з якою він став чемпіоном Європи 2024 року.

Раніше повідомлялося, що "Реал" також погодив підписання португальського півзахисника "Манчестер Сіті" Бернарду Сілви.

Реклама

Новини партнерів