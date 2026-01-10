Ще один фінал для України: Світоліна побореться за трофей в Окленді

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) вийшла до фіналу турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.

У півфіналі 31-річна українка перемогла 18-річну американку Іву Йович (№35 WTA) з рахунком 7:6, 6:2.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Упродовж поєдинку Світоліна тричі подала навиліт, зробила три подвійні помилки та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Для Еліни це буде перший фінал турніру WTA від квітня 2025 року, коли вона стала переможницею змагань у французькому Руані.

За трофей Світоліна побореться з китаянкою Ван Сіньюй (№57 WTA). Матч відбудеться у неділю, 11 січня.

Зазначимо, що Еліна на старті турніру в Окленді розгромила ексросіянку Варвару Грачову (№75 WTA), яка зараз представляє Францію. У другому колі українка перемогла британку Кеті Бултер (№112 WTA), а в третьому раунді здолала британку Сонай Картал (№68 WTA).

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк вийшла до фіналу турніру WTA 500 в австралійському Брисбені, розгромивши шосту ракетку світу американку Джессіку Пегулу. Тож на самому початку 2026 року Україна має нагоду завоювати одразу два титули в тенісі.