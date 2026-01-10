ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Ще один фінал для України: Світоліна побореться за трофей в Окленді

Еліна слідом за Мартою Костюк пробилася до фіналу змагань WTA.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) вийшла до фіналу турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.

У півфіналі 31-річна українка перемогла 18-річну американку Іву Йович (№35 WTA) з рахунком 7:6, 6:2.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Упродовж поєдинку Світоліна тричі подала навиліт, зробила три подвійні помилки та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Для Еліни це буде перший фінал турніру WTA від квітня 2025 року, коли вона стала переможницею змагань у французькому Руані.

За трофей Світоліна побореться з китаянкою Ван Сіньюй (№57 WTA). Матч відбудеться у неділю, 11 січня.

Зазначимо, що Еліна на старті турніру в Окленді розгромила ексросіянку Варвару Грачову (№75 WTA), яка зараз представляє Францію. У другому колі українка перемогла британку Кеті Бултер (№112 WTA), а в третьому раунді здолала британку Сонай Картал (№68 WTA).

Раніше повідомлялося, що Марта Костюк вийшла до фіналу турніру WTA 500 в австралійському Брисбені, розгромивши шосту ракетку світу американку Джессіку Пегулу. Тож на самому початку 2026 року Україна має нагоду завоювати одразу два титули в тенісі.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie