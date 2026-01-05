Ще один гранд АПЛ звільнив головного тренера

Рубен Аморім / © Associated Press

"Манчестер Юнайтед" звільнив Рубена Аморіма з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Зазначається, що виконувачем обов'язків головного тренера "манкуніанців" призначено Даррена Флетчера.

Аморім очолював МЮ від листопада 2024 року. Минулий сезон манкуніанський клуб завершив на 15-му місці в АПЛ.

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" наразі посідає шосту позицію в АПЛ, набравши 31 очко після 20 турів.

Останнім матчем 40-річного португальського фахівця на чолі "червоних дияволів" стала нічия з "Лідсом" (1:1) у межах 20-го туру АПЛ.

Наступний поєдинок "Манчестер Юнайтед" проведе у середу, 7 січня, на виїзді проти "Бернлі" в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що інший гранд АПЛ – "Челсі" – звільнив головного тренера Енцо Мареску.