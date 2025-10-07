ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Ще один легендарний ексфутболіст "Барселони" оголосив про завершення кар'єри

Жорді Альба повісить бутси на цвях після закінчення сезону МЛС.

Жорді Альба

Жорді Альба / © Associated Press

Захисник "Інтера" Маямі Жорді Альба оголосив про те, що завершить кар'єру після закінчення поточного сезону МЛС.

Про це 36-річний іспанець повідомив у своєму Instagram.

Більшу частину своєї кар'єри Альба провів у складі каталонської "Барселони" (2012-2023), з якою 6 разів ставав чемпіоном Іспанії, 5 разів здобував Кубок Іспанії та 4 рази Суперкубок Іспанії.

Разом із "синьо-гранатовими" він також виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

Влітку 2023 року Жорді в статусі вільного агента приєднався до "Інтера" Маямі, з яким став переможцем регулярного чемпіонату МЛС і виграв Кубок ліг.

За збірну Іспанії він провів 93 матчі, в яких відзначився 9 голами. Разом з національною командою Альба виграв Євро-2012 та Лігу націй-2022/23.

Раніше про завершення кар'єри оголосив інший легендарний ексфутболіст "Барселони" та збірної Іспанії Серхіо Бускетс.

Також ми повідомляли, що про завершення кар'єри в 31 рік оголосив колишній гравець "Барселони" та чемпіон світу в складі збірної Франції Самюель Умтіті.

