Ще один легендарний ексфутболіст "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
Жорді Альба повісить бутси на цвях після закінчення сезону МЛС.
Захисник "Інтера" Маямі Жорді Альба оголосив про те, що завершить кар'єру після закінчення поточного сезону МЛС.
Про це 36-річний іспанець повідомив у своєму Instagram.
Більшу частину своєї кар'єри Альба провів у складі каталонської "Барселони" (2012-2023), з якою 6 разів ставав чемпіоном Іспанії, 5 разів здобував Кубок Іспанії та 4 рази Суперкубок Іспанії.
Разом із "синьо-гранатовими" він також виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.
Влітку 2023 року Жорді в статусі вільного агента приєднався до "Інтера" Маямі, з яким став переможцем регулярного чемпіонату МЛС і виграв Кубок ліг.
За збірну Іспанії він провів 93 матчі, в яких відзначився 9 голами. Разом з національною командою Альба виграв Євро-2012 та Лігу націй-2022/23.
Раніше про завершення кар'єри оголосив інший легендарний ексфутболіст "Барселони" та збірної Іспанії Серхіо Бускетс.
Також ми повідомляли, що про завершення кар'єри в 31 рік оголосив колишній гравець "Барселони" та чемпіон світу в складі збірної Франції Самюель Умтіті.