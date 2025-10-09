ТСН у соціальних мережах

Ще один важливий гравець не допоможе збірній України в матчі з Ісландією у відборі ЧС-2026

Єгор Ярмолюк пропустить поєдинок з ісландцями через травму.

Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк / © УАФ

Півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк не зможе взяти участь у прийдешньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії.

Як повідомив на пресконференції головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров, 21-річний футболіст пропустить поєдинок через травму.

Водночас керманич національної команди висловив сподівання, що Ярмолюк встигне відновитися до матчу з Азербайджаном, який відбудеться 13 жовтня.

Раніше повідомлялося, що жовтневі матчі "синьо-жовтих" через травму пропустить півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков. Замість нього до табору української збірної довикликали дебютанта – півзахисника житомирського "Полісся" Владислава Велетня.

Також півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Очеретько замінив у заявці хавбека турецького "Трабзонспора" Олександра Зубкова, який травмувався.

Крім того, розташування національної команди через травму залишив захисник київського "Динамо" Олександр Тимчик.

Поєдинок Ісландія – Україна відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня, на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Ісландія – Україна.

У стартових матчах відбору на Мундіаль збірна України програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Своєю чергою, Ісландія розгромила Азербайджан (5:0) та поступилася Франції (1:2).

Після двох турів збірна України з одним очком розташовується на третій позиції у своїй групі відбору на ЧС-2026, випереджаючи Азербайджан завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Лідирує з 6 балами Франція, на другому місці йде Ісландія (3 пункти).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Нагадаємо, переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

