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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ще три збірні оформили вихід на чемпіонат світу-2026 з футболу

Вже відомі імена 10 із 48 учасників прийдешнього Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Узбекистану з футболу

Збірна Узбекистану з футболу / © Associated Press

Визначилися ще три збірні, які зіграють у фінальній частині чемпіонату світу-2026 з футболу.

Участь у прийдешньому Мундіалі гарантували собі Узбекистан, Йорданія та Південна Корея.

У 9-му турі азійського відбору команда Узбекистану на виїзді зіграла внічию з ОАЕ (0:0) та вперше в історії відібралася на чемпіонат світу.

Своєю чергою, збірна Південної Кореї у гостях обіграла Ірак (2:0), завдяки чому виборола право удванадцяте виступити на планетарній першості.

Перемога південнокорейців вивела на ЧС-2026 не лише їх, а і Йорданію, яка на виїзді розгромили Оман (3:0). Йорданці вперше в історії зіграють на чемпіонаті світу.

Загалом уже відомі імена 10 із 48 учасників ЧС-2026. Це США, Канада, Мексика (автоматично отримали путівки до фінальної частини як господарі турніру), а також Аргентина, Іран, Японія, Нова Зеландія, Узбекистан, Йорданія та Південна Корея (подолали кваліфікацію).

ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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