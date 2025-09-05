ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Ще три збірні вийшли на чемпіонат світу-2026 з футболу

Право зіграти на Мундіалі вибороли команди Уругваю, Колумбії та Парагваю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Уругваю

Збірна Уругваю / © Associated Press

Визначилися ще три збірні, які зіграють у фінальній частині чемпіонату світу-2026 з футболу.

Участь у прийдешньому Мундіалі гарантували собі команди Уругваю, Колумбії та Парагваю.

У ніч проти 5 вересня у межах південноамериканської кваліфікації на ЧС-2026 уругвайці та колумбійці розгромили з рахунком 3:0 збірні Перу та Болівії відповідно, а парагвайці зіграли внічию з Еквадором (0:0).

Перед останнім туром Уругвай, Колумбія та Парагвай перебувають на третьому, п'ятому та шостому місцях таблиці південноамериканського відбору відповідно, і вже точно не опустяться нижче, що дає їм прямі путівки на Мундіаль.

Від Південної Америки напряму на ЧС-2026 кваліфікуються шість збірних, а ще одна команда зіграє у стикових матчах.

Крім Уругваю, Колумбії та Парагваю, з Південної Америки на ЧС-2026 також вийшли Аргентина, Бразилія та Еквадор.

ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie