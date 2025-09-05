Ще три збірні вийшли на чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Уругваю / © Associated Press

Визначилися ще три збірні, які зіграють у фінальній частині чемпіонату світу-2026 з футболу.

Участь у прийдешньому Мундіалі гарантували собі команди Уругваю, Колумбії та Парагваю.

У ніч проти 5 вересня у межах південноамериканської кваліфікації на ЧС-2026 уругвайці та колумбійці розгромили з рахунком 3:0 збірні Перу та Болівії відповідно, а парагвайці зіграли внічию з Еквадором (0:0).

Перед останнім туром Уругвай, Колумбія та Парагвай перебувають на третьому, п'ятому та шостому місцях таблиці південноамериканського відбору відповідно, і вже точно не опустяться нижче, що дає їм прямі путівки на Мундіаль.

Від Південної Америки напряму на ЧС-2026 кваліфікуються шість збірних, а ще одна команда зіграє у стикових матчах.

Крім Уругваю, Колумбії та Парагваю, з Південної Америки на ЧС-2026 також вийшли Аргентина, Бразилія та Еквадор.

ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.