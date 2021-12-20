Шедевр через увесь майданчик: воротар збірної України з футзалу відзначився дововижним голом (відео)

Шедевр через увесь майданчик: воротар збірної України з футзалу відзначився дововижним голом (відео)

Олександру Сухову вдався розкішний удар на останніх секундах матчу.

Голкіпер збірної України з футзалу Олександр Сухов став автором ефектного забитого м'яча у товариському поєдинку з Азербайджаном.

24-річний вартовий воріт київського ХІТа відзначився на останніх секундах, коли суперник вирішив зняти свого воротаря та випустити п'ятого польового гравця.

Український голкіпер зупинив атаку Азербайджану, перехопивши м'яч. А потім миттєво ввів його у гру та видовищним ударом через увесь майданчик вразив ворота суперників.

Таким чином, Сухов встановив остаточний рахунок у зустрічі - 5:1 на користь "синьо-жовтих".

"У кожного голкіпера з футзалу є думки про кар'єру нападника. Точний удар від воріт - і виймай", - підписала ролик з голом Олександра пресслужба УАФ.

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