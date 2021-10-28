Шедевр: футболіст "Ліверпуля" забив дивовижний гол ударом скорпіона (відео)

Дівок Орігі красивим забитим м'ячем допоміг "мерсисайдцям" пройти далі в Кубку ліги.

Нападник "Ліверпуля" Дівок Орігі відзначився незвичайним голом у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги з представником Чемпіоншипу "Престоном".

На 84-й хвилині бельгійський футболіст подвоїв перевагу в рахунку команди Юргена Клоппа, причому зробив це у надзвичайно вишуканій манері.

Після навісу захисника Костаса Цимікаса м'яч влучив у поперечину, його підхопив інший оборонець Неко Вільямс і спробував пробити по воротах. Цю спробу було заблоковано, але Орігі вчасно зорієнтувався в епізоді та красиво перекинув голкіпера ударом скорпіона.

There's only one way to start your day...



Every angle of Divock's stunning, instinctive finish at Deepdale pic.twitter.com/mKPPsqAEGN — Liverpool FC (@LFC) October 28, 2021

Відеоогляд матчу

Поєдинок завершився перемогою "червоних" з рахунком 2:0 . Перший гол у цьому матчі на 62-й хвилині забив японський вінгер Такумі Мінаміно.

. Перший гол у цьому матчі на 62-й хвилині забив японський вінгер Такумі Мінаміно. Крім "Ліверпуля", до чвертьфіналу Кубка англійської ліги вийшли "Арсенал", "Брентфорд", "Челсі", "Лестер", "Сандерленд", "Тоттенгем" і "Вест Гем". Чвертьфінальні пари стануть відомі 30 жовтня.

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