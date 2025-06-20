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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
2 хв

Шедевр Мессі допоміг "Інтеру" Маямі здолати "Порту" на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

Клуб Девіда Бекхема здійснив переможний камбек у грі проти "драконів".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

"Інтер" Маямі обіграв "Порту" в матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Мерседес-Бенц" в Атланті завершився з рахунком 2:1.

Португальський клуб відкрив рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі – Саму Омородіон реалізував пенальті. Завдяки цьому голу "дракони" пішли на перерву в ролі лідера.

На старті другого тайму американський клуб, одним із власників якого є Девід Бекхема, оформив камбек. Спочатку на 47-й хвилині рахунок зрівняв Теласко Сеговія.

А вже на 54-й хвилині 37-річний Ліонель Мессі забив шедевральний гол прямим ударом зі штрафного, який у підсумку став переможним.

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Порту"

Буде додано незабаром.

В іншому матчі 2-го туру групи A бразильський "Палмейрас" обіграв єгипетський "Аль-Ахлі" з рахунком 2:0.

У першому турі "Інтер" Маямі зіграв унічию з "Аль-Ахлі" (0:0), а "Порту" розділив очки з "Палмейрасом" (0:0).

Перед заключним туром "Палмейрас" (4 очки) очолює квартет A. На другій сходинці йде "Інтер" Маямі (4 бали). На третій і четвертій позиціях відповідно розташувалися "Порту" та "Аль-Ахлі", які мають у своєму активі по одному заліковому пункту.

В останньому турі 24 червня "Інтер" Маямі зіграє з "Палмейрасом", а "Порту" зійдеться з "Аль-Ахлі". До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.

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