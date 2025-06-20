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Шедевр Мессі допоміг "Інтеру" Маямі здолати "Порту" на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)
Клуб Девіда Бекхема здійснив переможний камбек у грі проти "драконів".
"Інтер" Маямі обіграв "Порту" в матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Мерседес-Бенц" в Атланті завершився з рахунком 2:1.
Португальський клуб відкрив рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі – Саму Омородіон реалізував пенальті. Завдяки цьому голу "дракони" пішли на перерву в ролі лідера.
На старті другого тайму американський клуб, одним із власників якого є Девід Бекхема, оформив камбек. Спочатку на 47-й хвилині рахунок зрівняв Теласко Сеговія.
А вже на 54-й хвилині 37-річний Ліонель Мессі забив шедевральний гол прямим ударом зі штрафного, який у підсумку став переможним.
Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Порту"
Буде додано незабаром.
В іншому матчі 2-го туру групи A бразильський "Палмейрас" обіграв єгипетський "Аль-Ахлі" з рахунком 2:0.
У першому турі "Інтер" Маямі зіграв унічию з "Аль-Ахлі" (0:0), а "Порту" розділив очки з "Палмейрасом" (0:0).
Перед заключним туром "Палмейрас" (4 очки) очолює квартет A. На другій сходинці йде "Інтер" Маямі (4 бали). На третій і четвертій позиціях відповідно розташувалися "Порту" та "Аль-Ахлі", які мають у своєму активі по одному заліковому пункту.
В останньому турі 24 червня "Інтер" Маямі зіграє з "Палмейрасом", а "Порту" зійдеться з "Аль-Ахлі". До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.
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