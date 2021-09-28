Шедевр Мессі та сейви найкращого воротаря Євро-2020: ПСЖ переміг "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів (відео)

Олександр Зінченко пропустив поєдинок через травму.

ПСЖ обіграв "Манчестер Сіті" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Поєдинок стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 2:0.

У першому таймі глядачі побачили відкритий футбол. Команди обмінювалися небезпечними атаками та створили чимало моментів як біля одних, так і біля інших воріт.

Відкрити рахунок досить швидко вдалося парижанам. На 8-й хвилині Кіліан Мбаппе з правого флангу викотив у центр на Неймара, бразилець не зумів пробити, але потім м'яч підхопив Ідрісса Гує та увігнав його у "дев'ятку" воріт англійського клубу.

Після цього ініцатива практично повністю перейшла до "городян", які з усіх сил намагалися відігратися. Розкішний шанс для цього виник на 26-й хвилині. Двічі поцілили в поперечину "городяни" упродовж однієї атаки. Спочатку Рахім Стерлінг головою влучив у каркас воріт, а потім Бернарду Сілва з метра добивав ногою в порожні ворота, але фортуна знову відвернулася від підопічних Хосепа Гвардіоли.

До перерви "Сіті" ще декілька разів потурбував воротаря парижан Джанлуїджі Доннарумму, для якого це був дебютний матч за французький клуб у Лізі чемпіонів. Родрі непогано приклався з дальньої відстані, а Рубен Діаш головою замикав подачу на дальній стійці, проте в обох випадках італійський голкіпер врятував свою команду.

Ще один примітний епізод трапився за п'ять хвилин до перерви. Кевін Де Брюйне влетів прямою ногою у гомілку Гує. Як було видно з відеоповторів, цей жорсткий фол, ймовірно, тягнув на червону картку, але арбітр обмежився "гірчичником" для лідера "Ман Сіті".

На другий тайм футболісти англійського клубу вийшли надзвичайно заведеними та одразу ж пішли в атаку. Удару Стерлінга в падінні забракло точності, а постріл низом від Де Брейне ногою парирував Доннарумма.

Гра другим номером не стала вироком для команди Маурісі Почеттіно. Навпаки, у контратаці парижани подвоїли перевагу в рахунку. І зробив це не хто інший, як Ліонель Мессі. Аргентинець на 74-й хвилині забив дебютний гол у футболці французького клубу. Лео елегантно обігрався з Мбаппе та з лінії штрафного вразив правий верхній кут воріт воріт Едерсона.

Наприкінці зустрічі "городяни" спробували бодай скороти відставання в рахунку, але все марно. У компенсований час Доннарумма парирував небезпечний удар Мареза зі штрафного та в підсумку зберіг свої ворота на замку.

В іншому матчі другого туру групи А німецький "РБ Лейпциг" вдома програв бельгійському "Брюгге" - 1:2.

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