Шедевральний гол гравця з ампутованою ногою визнано найкращим 2022 року за версією ФІФА (відео)

Марцин Олекса отримав премію Пушкаша.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на церемонії The Best Football Awards-2022 оголосила ім'я переможця на премію Пушкаша, яку вручають автору найкращого гола за підсумками року.
Так, володарм цієї нагороди став футболіст-ампутант Марцин Олекса (Польща), який забив гол боковими ножицями у чемпіонаті Польщі серед гравців з ампутованими кінцівками.
До трійки фіналістів також увійшли форвард збірної Бразилії Рішарлісон (гол боковими ножицями у ворота сербів на чемпіонаті світу-2022) та півзахисник "Марселя" Дімітрі Пає (гол у ворота ПАОКа в Лізі конференцій).
Відео голів фіналістів на Премію Пушкаша
O prêmio Puskás 2023, entregue ao autor do gol mais bonito da temporada passada, tem 3 finalistas:— Craques de Bola BR (@craquesdebolabr) February 10, 2023
Richarlison, atacante da seleção brasileira, o francês Payet e o polonês Marcin Oleksy, que tem uma perna amputada. Veja os gols: pic.twitter.com/N2HfHZDqMF
Минулого року премію Пушкаша отримав аргентинець Ерік Ламела за свій гол рабоною в матчі АПЛ за "Тоттенгем" проти "Арсенала".
Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала трьох претендентів на звання найкращого футболіста 2022 року.
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