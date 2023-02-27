Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шедевральний гол гравця з ампутованою ногою визнано найкращим 2022 року за версією ФІФА (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
395
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шедевральний гол гравця з ампутованою ногою визнано найкращим 2022 року за версією ФІФА (відео)

Марцин Олекса / twitter.com/FIFAWorldCup

Марцин Олекса отримав премію Пушкаша.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на церемонії The Best Football Awards-2022 оголосила ім'я переможця на премію Пушкаша, яку вручають автору найкращого гола за підсумками року.

Так, володарм цієї нагороди став футболіст-ампутант Марцин Олекса (Польща), який забив гол боковими ножицями у чемпіонаті Польщі серед гравців з ампутованими кінцівками.

До трійки фіналістів також увійшли форвард збірної Бразилії Рішарлісон (гол боковими ножицями у ворота сербів на чемпіонаті світу-2022) та півзахисник "Марселя" Дімітрі Пає (гол у ворота ПАОКа в Лізі конференцій).

Відео голів фіналістів на Премію Пушкаша

Минулого року премію Пушкаша отримав аргентинець Ерік Ламела за свій гол рабоною в матчі АПЛ за "Тоттенгем" проти "Арсенала".

Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала трьох претендентів на звання найкращого футболіста 2022 року.

Читайте також:

Збірна Аргентини офіційно визначилась з головним тренером на наступні три роки

Видовищний дебют Ротаня: "Олександрія" врятувала нічию в першому матчі УПЛ після зимової паузи

Хорватські фанати під час матчу підтримали полонених захисників "Азовсталі": потужне відео

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
395
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація