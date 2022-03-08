Шедевральний гол Малиновського у ворота "Ювентуса" визнаний найкращим м'ячем "Аталанти" в лютому: відео

Шедевральний гол Малиновського у ворота "Ювентуса" визнаний найкращим м'ячем "Аталанти" в лютому: відео

Руслану вдався розкішний удар здалеку.

Український футболіст італійської " Аталанти " Руслан Малиновський став автором найкращого голу клубу за підсумками лютого.

28-річний півзахисник "бергамасків" переміг у голосуванні вболівальників завдяки шедевральному м'ячу, який було забито в рамках 25-го туру Серії А проти туринського "Ювентуса".

Зазначимо, що це взяття воріт сталося на 76 хвилині. Отримавши пас від одноклубника під час розіграшу штрафного, Малиновський ударом метрів з 25 поклав ігрове знаряддя точно у верхній кут голкіпера "старої синьйори".