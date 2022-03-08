Шедевральний гол Малиновського у ворота "Ювентуса" визнаний найкращим м'ячем "Аталанти" в лютому: відео

Руслану вдався розкішний удар здалеку.
Український футболіст італійської "Аталанти" Руслан Малиновський став автором найкращого голу клубу за підсумками лютого.
28-річний півзахисник "бергамасків" переміг у голосуванні вболівальників завдяки шедевральному м'ячу, який було забито в рамках 25-го туру Серії А проти туринського "Ювентуса".
Зазначимо, що це взяття воріт сталося на 76 хвилині. Отримавши пас від одноклубника під час розіграшу штрафного, Малиновський ударом метрів з 25 поклав ігрове знаряддя точно у верхній кут голкіпера "старої синьйори".
And the February #GOTM goes to... @malinovskyi18 !— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 7, 2022
✨ Presented by @cryptocom ✨ #SerieA #WeAreCalcio @Atalanta_BC pic.twitter.com/IxrjviPazm
- Матч проти "Ювентуса" завершвся для "Аталанти" з рахунком 1:1;
- Цього сезону на рахунку Малиновського 31 поєдинок у всіх турнірах, дев'ять забитих голів та дві результативні передачі;
- Наразі "Аталанта" посідає шосте місце в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після 27 зіграних матчів в активі "бергамасків" 47 очок та ще є гра в запасі.