Шедевральний гол Ярмоленка претендує на звання найкращого за підсумками 1-го туру Євро-2020 (відео)

Серед номінантів також Патрік Шик, Кріштіану Роналду і Штефан Лайнер.

УЄФА оголосив імена гравців, які претендують на звання автора найкращого гола за підсумками матчів 1-го туру групового етапу Євро-2020.

До списку з 4 номінантів потрапив півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який відзначився неймовірно красивим м'ячем у воротах команди Нідерландів.

Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

Компанію українцю склали захисник збірної Австрії Штефан Лайнер, форвард Чехії Патрік Шик, який забив майже з центра поля і гол Кріштіану Роналду після розкішної комбінації португальської команди.

ТСН Проспорт пропонує читачам обрати найкращий гол за підсумками стартового туру Євро-2020.

Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії. В матчі 1-го туру Австрія обіграла Північну Македонію (3:1).

та В матчі 1-го туру (3:1). Наступний матч "синьо-жовті" зіграють у четвер, 17 червня. Суперником команди Шевченка буде збірна Північної Македонії. Початок поєдинку - о 16:00. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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