Шериф - Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Віце-чемпіон України стартує у груповому етапі елітного єврокубка.
У середу, 15 вересня, донецький "Шахтар" проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 проти молдавського "Шерифа".
Гра відбудеться в Тирасполі на стадіоні "Шериф". Початок поєдинку - о 19:55.
Де дивитися матч Шериф - Шахтар
На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.
Прогнози букмекерів на матч Шериф - Шахтар
Фаворитом поєдинку у Тирасполі букмекерські контори вважають донецьку команду. На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1.88. Нічия - 3.80. Перемога "Шерифа" - 4.54.
- В іншому матчі стартового туру групи D міланський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" прийме мадридський "Реал". Матч розпочнеться 15 вересня о 22:00.
- Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Шахтар" - "Інтер", "Реал" - "Шериф".