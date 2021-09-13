Шериф - Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Шериф - Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Віце-чемпіон України стартує у груповому етапі елітного єврокубка.

У середу, 15 вересня, донецький "Шахтар" проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 проти молдавського "Шерифа".

Гра відбудеться в Тирасполі на стадіоні "Шериф". Початок поєдинку - о 19:55.

Де дивитися матч Шериф - Шахтар

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Шериф - Шахтар

Фаворитом поєдинку у Тирасполі букмекерські контори вважають донецьку команду. На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1.88. Нічия - 3.80. Перемога "Шерифа" - 4.54.

В іншому матчі стартового туру групи D міланський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" прийме мадридський "Реал". Матч розпочнеться 15 вересня о 22:00.

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Шахтар" - "Інтер", "Реал" - "Шериф".

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