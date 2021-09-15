"Шериф" - "Шахтар": команди оголосили склади на дебютний матч у Лізі чемпіонів

До старту поєдинку залишається менше години.
Молдавський "Шериф" і донецький "Шахтар" оголосили стартові склади на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
"Шериф": Атанасіадіс, Костанца, Арболеда, Дуланто, Кріштіану, Тілль, Аддо, Траоре, Коловос, Кастаньєда, Яхшибоев.
Запасні: Пащенко, Челядник, Коджокарі, Бруно, Джульєн, Кожокару, Ніколов, Раделіч, Янсане.
"Шахтар": Пятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Тете, Антоніо, Майкон, Педріньо, Фернандо, Траоре.
Запасні: Шевченко, Алан Патрік, Бондаренко, Бондар, Вітао, Конопля, Корнієнко, Марлос, Мудрик, Сікан, Степаненко, Судаков.
Поєдинок "Шериф" - "Шахтар" відбудеться в Тирасполі на стадіоні "Шериф". Початок зустрічі - о 19:45. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.
- В іншому матчі стартового туру групи D міланський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" прийме мадридський "Реал". Матч розпочнеться 15 вересня о 22:00.
- Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 28 вересня: "Шахтар" - "Інтер", "Реал" - "Шериф".
- По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.