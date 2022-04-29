"Шериф" Вернидуба, який служить в ЗСУ, достроково став чемпіоном Молдови

"Шериф" Вернидуба, який служить в ЗСУ, достроково став чемпіоном Молдови

"Шериф" українського тренера Юрія Вернидуба виграв золоті нагороди чемпіонату Молдови.

Тираспольський клуб достроково гарантував собі чемпіонський титул після перемоги над "Динамо-Авто" (3:0) в 26-му турі національної першості.

Команда 56-річного українського фахівця стала чемпіоном Молдови вже 20-й раз у своїй історії. "Шериф" залишається найтитулованішим клубом Молдови. На рахунку тираспольців 39 завойованих трофеїв за 25 років існування клубу.

Наступного сезону "Шериф" знову зіграє в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У нинішній кампанії команда Вернидуба вперше в історії пробилася до групового етапу головного єврокубка, де сенсаційно обіграла донецький "Шахтар" і мадридський "Реал". Посівши третє місце у своєму квартеті, "Шериф" вирушив до плейоф Ліги Європи.

Сам Вернидуб після початку повномасштабного вторгнення російських військ одразу повернувся до України та вступив до лав ЗСУ, де зараз захищає рідну країну від окупантів.

Раніше повідомлялося, що син Юрія Вернидуба Віталій виховуватиме своїх дітей у величезній ненависті до Росії.

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