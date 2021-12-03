Шестиразового чемпіона Росії з регбі спіймали на вживанні допінгу

Шестиразового чемпіона Росії з регбі спіймали на вживанні допінгу

Спортсмен отримав два роки дискваліфікації.

Російського регбіста Антона Рудого дискваліфіковано на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє офіційний сайт Російського антидопінгового агентства (RUSADA).

Спортсмена дискваліфікували за порушення п. 2.1 загальноросійських антидопінгових правил ("Наявність забороненої субстанції, або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій у спортсмена").

Дискваліфікація відраховується з 1 вересня 2020 року.

Останнім клубом Рудого був красноярський "Червоний Яр", у якому він виступав із 2019 року.

Він шість разів у кар'єрі ставав чемпіоном країни (2011, 2012, 2014, 2016, 2017 та 2018). На міжнародній арені з 2006 по 2011 рік представляв збірну Казахстану, 2015-го отримав право виступати за команду Росії.

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