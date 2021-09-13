Шевченка пророкують на заміну Луческу в "Динамо": може очолити команду вже взимку

Шевченка пророкують на заміну Луческу в "Динамо": може очолити команду вже взимку

Несподіваний інсайд.

Журналіст Олег Ящук "підірвав" інформаційний простір новиною про те, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити київське "Динамо".

"Луческу, думаю, ще цей сезон відпрацює з "Динамо", а потім прийде Андрій Миколайович Шевченко. Такий інсайд, що після Луческу буде Шевченко. Не знаю, чи було це десь у ЗМІ, але я чув від своїх друзів", - сказав Ящук.

Цю інформацію журналіста доповнив його колега Сергій Болотников. Водночас він не виключає, що рокірування на тренерській лаві "біло-синіх" може трапитися вже найближчої зими.

"Динамо" розглядає варіант з тим, щоб замінити Луческу на Шевченка через стан здоров'я першого. Влітку наступного року або навіть цієї зими.

Я можу підтвердити, що такі варіанти розглядаються, але трохи спростувати в тому плані, що у Шевченка є варіанти за кордоном, тому варіант із "Динамо" для нього зараз не є пріоритетним", - сказав Болотников.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

Луческу прийшов до "Динамо" у 2020-му. Його контракт із київським клубом діє до літа 2023 року.

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