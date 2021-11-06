Шевченко близький до того, щоб очолити клуб Серії А: ЗМІ назвали зарплату українського фахівця

Шевченко близький до того, щоб очолити клуб Серії А: ЗМІ назвали зарплату українського фахівця

Андрій може вперше спробувати свої сили на клубному рівні.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити італійський "Дженоа".

Як повідомляє сайт авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо, переговори між 45-річним українським спеціалістом і клубом Серії А перебувають на фінальній стадії. Про призначення Шевченка новим коучем "грифонів" повинні оголосити вже найближчим часом.

Інший італійський журналіст Ніколо Скіра в Twitter повідомляє, що контракт Шевченка з "Дженоа" буде розрахований до літа 2023 року з опцією подовження ще на один сезон. Зарплата українця в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

До тренерського штабу Шевченка в "Дженоа" увійдуть Мауро Тассотті та Андреа Малдера, які раніше допомагали йому в збірній України.

Andriy #Shevchenko to #Genoa as new coach is the final stage. Ready a contract until 2023 (€1,8M/year + bonuses) with option for another season. In his staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2021

Наразі "грифонів" очолює Давіде Баллардіні, але скоро він буде звільнений з посади головного тренера. Очевидно, керівництво клубу незадоволене результатами на старті сезону - команда набрала лише 9 очок у 12 стартових турах Серії А та йде на 15-му місці тільки в одному заліковому пункті від зони вильоту.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року. Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити шотландський "Селтік", але пізніше цю інформацію було спростовано.

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