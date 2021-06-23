Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Шевченко - геній?": реакція соцмереж на сенсаційний вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020

Дата публікації
Перегляди
212
"Шевченко - геній?": реакція соцмереж на сенсаційний вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020

Associated Press

Вболівальники і експерти відреагували на несподіваний прохід "синьо-жовтих" далі у турнірі.

Збірна України вперше в історії вийшла до плейоф Чемпіонату Європи. "Синьо-жовтим" допомогли команди Швеції та Іспанії, які забезпечили потрібний їм результат в іграх з Польщею і Словаччиною відповідно.

ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на несподіваний успіх підопічних Андрія Шевченка.