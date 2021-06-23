"Шевченко - геній?": реакція соцмереж на сенсаційний вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020

Вболівальники і експерти відреагували на несподіваний прохід "синьо-жовтих" далі у турнірі.
Збірна України вперше в історії вийшла до плейоф Чемпіонату Європи. "Синьо-жовтим" допомогли команди Швеції та Іспанії, які забезпечили потрібний їм результат в іграх з Польщею і Словаччиною відповідно.
ТСН Проспорт зібрав найцікавіші коментарі користувачів соцмереж на несподіваний успіх підопічних Андрія Шевченка.
Мовчить. Вже всі усе написали)— Олег Бабій (@ Gullit_87) June 23, 2021
Збірна України продовжіть боротьбу на Євро-2020. "Синьо-жовті" стали однією з найкращих команд, Які посілі треті місця у своих групах.— Artur (@arthuruank) June 23, 2021
Збірна України Вперше у життя без історії зіграє у плей-офф (1/8) чемпіонату Європи ⚽️⚽️⚽️ # УАФ # МіЗбірна # EURO2020 # EURO2020_UAF pic.twitter.com/PNetckSaJT
Збірна України зіграє в плей-офф Євро-2020— UA-Футбол (@ua_football) June 23, 2021
Подякуймо шведам та іспанцям https://t.co/wa6YQskmlP pic.twitter.com/623ChDxrJ3
Жовто-блакитні нас не підвелі! Сподіваємось, збірна України НЕ змарнує цею подарунок шведів.# Євро2020 pic.twitter.com/RiAyi2Rk6E— FlashScore.ua (@FlashScoreUA) June 23, +2021
⚡️ Це не навчальна тривога! Україна — в плей-офф # EURO2020 !— Tribuna.com Україна (@tribunaua) June 23, 2021
Іспанія і Швеція зробили все за нас
А ще знаємо, з ким, швидше за все, зіграємо https://t.co/xk3jMTLARY pic.twitter.com/YxD0H4dJVx
Україна проскочила. молодці)— Костянтин Геніч (@GenichK) June 23, 2021
100% Україна вийшла з групи. Жовто блакитна Швеція подарувала жовто-блакитний Україні вихід з групи, перемігши братів поляків на ворожому стадіоні в Пітері. Епічно.— ДонУкр (@ MatrixArktika78) June 23, 2021
Але, Володька, це українці, ти як там, матч Україна — Швеція в 1/8 дивитися будеш?# Евро2020# Євро2020 # EURO2020 #UKR pic.twitter.com/lc9jSaa4ue— веселий українець (@funnykhohol) June 23, 2021
Привіт вам песімісті) 1/8 фіналу Україна — Швеція. Амінь. ❤ pic.twitter.com/9ymLpWcGVi— Мефісто (@WarmOleksa) June 23, 2 021
3-2— ХАРКІВ_РУЛІТ (@KHARKIV_RULIT) June 23, 2021
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Швеція — ПОЛЬЩА
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УКРАЇНА-РУСЬ їде ДАЛІ. Дякуємо Швеции.
УКРАЇНА-РУСЬ В ПЛЕЙ ОФФ.
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0-5
Словакія — Іспанія pic.twitter.com/rmucjlJAVH
ЄЄЄЄЄ!— Назар Приходько (@nazareye) June 23, 2021
Іспанія обіграла Словаччина 5: 0, а Швеція Польщу 3: 2, а це означає, что Україна в 1/8!
Сімволічно, что жовто-сині (Швеція) подарували путівку в 1/8 синьо-жовтим (Україна)— Artur (@arthuruank) June 23, 2021
Завдяк стіні Арсенія Яценюка Швеція вістояла і Україна пройшла далі.— Султан Тернополя (@SultanTernopil) June 23, 2 021