"Шевченко - геній?": реакція соцмереж на сенсаційний вихід збірної України до 1/8 фіналу Євро-2020

⚡️ Це не навчальна тривога! Україна — в плей-офф # EURO2020 !



Іспанія і Швеція зробили все за нас



А ще знаємо, з ким, швидше за все, зіграємо https://t.co/xk3jMTLARY pic.twitter.com/YxD0H4dJVx