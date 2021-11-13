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Шевченко хоче підписати у "Дженоа" футболіста збірної України, "Динамо" оголосило цінник на таланта

Шевченко хоче підписати у "Дженоа" футболіста збірної України, "Динамо" оголосило цінник на таланта

ФФУ

Віталій Миколенко може стати першим трансфером українського тренера на Апеннінах.

Новоспечений головний тренер італійського "Дженоа" Андрій Шевченко збирається підсилити склад своєї команди в зимове трансферне вікно. Одним з перших новачків генуезького клубу має шанси стати лівий захисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко, пише Calciomercato.com.

За інформацією Calciostyle.it, "біло-сині" хочуть отримати за 22-річного таланта близько 20 мільйонів євро. Своєю чергою, клуб Серії А не готовий платити за футболіста такі гроші та пропонує взяти Віталія в оренду з обов'язковим правом викупу за меншу суму.

У нинішньому сезоні Миколенко зіграв у 15 матчах "Динамо" у всіх турнірах і віддав три результативні передачі. Його контракт з киянами розрахований до 2025 року.

Крім того, повідомляється, що іншою пріоритетною трансферною ціллю Шевченка в "Дженоа" є іспанський півзахисник "Мілана" Самуель Касиільєхо.

Нагадаємо, напередодні Шевченко провів перше тренування в "Дженоа", а також дав першу пресконференцію у ролі коуча "грифонів".

Дебютний матч Андрія біля керма генуезького клубу запланований на 21 листопада - у цей день "грифони" в рамках 13-го туру Серії А прийматимуть "Рому", очолювану Жозе Моурінью.

  • 7 листопада Шевченко очолив "Дженоа", підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.
  • "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Проте останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.
  • Наразі "грифони" посідають 17-те місце в Серії А на межі зони вильоту. Команда з Генуї провалила старт сезону, набравши лише 9 очок у перших 12 турах.

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