Шевченко хоче підписати у "Дженоа" футболіста збірної України, "Динамо" оголосило цінник на таланта

Віталій Миколенко може стати першим трансфером українського тренера на Апеннінах.

Новоспечений головний тренер італійського "Дженоа" Андрій Шевченко збирається підсилити склад своєї команди в зимове трансферне вікно. Одним з перших новачків генуезького клубу має шанси стати лівий захисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко, пише Calciomercato.com.

За інформацією Calciostyle.it, "біло-сині" хочуть отримати за 22-річного таланта близько 20 мільйонів євро. Своєю чергою, клуб Серії А не готовий платити за футболіста такі гроші та пропонує взяти Віталія в оренду з обов'язковим правом викупу за меншу суму.

У нинішньому сезоні Миколенко зіграв у 15 матчах "Динамо" у всіх турнірах і віддав три результативні передачі. Його контракт з киянами розрахований до 2025 року.

Крім того, повідомляється, що іншою пріоритетною трансферною ціллю Шевченка в "Дженоа" є іспанський півзахисник "Мілана" Самуель Касиільєхо.

Нагадаємо, напередодні Шевченко провів перше тренування в "Дженоа", а також дав першу пресконференцію у ролі коуча "грифонів".

Дебютний матч Андрія біля керма генуезького клубу запланований на 21 листопада - у цей день "грифони" в рамках 13-го туру Серії А прийматимуть "Рому", очолювану Жозе Моурінью.

7 листопада Шевченко очолив "Дженоа" , підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.

, підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Проте останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Наразі "грифони" посідають 17-те місце в Серії А на межі зони вильоту. Команда з Генуї провалила старт сезону, набравши лише 9 очок у перших 12 турах.

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