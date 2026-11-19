Михайло Мудрик / © Associated Press

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Орендований у "Челсі" футболіст "Тоттенгема" Михайло Мудрик розповів про проблеми з виплатою преміальних у збірній України.

За словами футболіста, гроші іноді надходять із затримками, а їхня фактична сума може бути меншою за ту, яку оголошували раніше.

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Також Михайло заявив, що раніше умови для гравців були значно кращими, та звернув увагу на організаційні недоліки під час зборів національної команди.

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"Ну, я знаю, що раніше було краще. І чув це від багатьох. Особливо... Я й сам застав попередніх директорів федерації. І багато хлопців, з якими я спілкувався, теж мають із чим порівнювати. Так, зараз ситуація трохи гірша. Гроші виплачуються, але їх потрібно дуже довго чекати. Іноді оголошують одну суму, а доходить менше.

Шевченко ж в курсі. А він каже, що це податки. Просто елементарні моменти. Я ж кажу, футбол, як і життя, складається з деталей. І коли ти виходиш на поле, а тренер пояснює тактику, це вже фінальна стадія формування результату.

А до цього відбувається дуже багато подій, які теж впливають. Ось раніше, я знаю, у збірній перельоти, проживання, безпека, ставлення — усе було на набагато вищому рівні. Ось просто навіть ти можеш отримати травму в збірній, а тобі скажуть: "Ми не можемо одразу зробити МРТ, тому що там усе зачинено. Полетиш до свого клубу й там зробиш".

Навіть так. Є така ситуація. Команда приїжджає на збір перед офіційними важливими матчами за вихід на Євро. І в команди просто елементарно немає тренажерної зали в готелі. Команда змушена просто шукати залу десь на вулиці й усім разом туди йти.

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Причина? Послухайте, я думаю, що невміння — це не причина. Думаю, усі вміють і всі знають, як правильно все потрібно робити. Скорочення витрат? Цілком можливо. Інших пояснень я не можу знайти. Якщо дуже захотіти, можна й у космос полетіти. І якщо є бажання, можна знайти готель із залою, і з хорошим харчуванням, і з безпекою, і з усім необхідним. Щоб у футболістів не було жодних турбот.

Вони приїхали, вони зосереджені. У них завдання — виграти матч. Уболівальники хочуть перемоги, футболісти... Але це не має такий вигляд, ніби футболісти на це скаржаться. Це просто моменти. Ну, знаєте, тут один момент, там інший, ще один. З цих маленьких моментів усе й складається.

Не можна в якихось речах проявляти недбалість, а потім на футбольному полі постійно вимагати результату й феноменальних матчів. Це може спрацювати один раз, може спрацювати двічі. Але якщо це систематично, якщо це повторюється раз у раз, то рано чи пізно воно позначиться", — сказав Мудрик в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

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У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

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