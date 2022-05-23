Шевченко, Мессі та інші: онлайн-відеотрансляція матчу зірок футболу на підтримку України

Шевченко, Мессі та інші: онлайн-відеотрансляція матчу зірок футболу на підтримку України

У понеділок, 23 травня, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані відбудеться матч зірок світового футболу на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Колишній гравець та головний тренер збірної України Андрій Шевченко повернеться на футбольне поле, щоб допомогти зібрати гроші для українських переселенців, що вимушено залишили свої домівки через російське вторгнення.

Організатором благодійної зустрічі виступив ексфутболіст міланського "Інтера" та каталонської "Барселони" Самюель Ето’О.

Крім Шевченка, серед футболістів, які візьмуть участь у поєдинку, будуть справжні зірки світового футболу: Ліонель Мессі, Франческо Тотті, Жуліо Сезар, Бернд Шнайдер, Лілан Тюрам, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі та інші.

Матч розпочнеться о 21:40 за київським часом. У прямому ефірі гру покаже телеканал 2+2. Також поєдинок зірок світового футболу можна дивитися онлайн на нашому сайті.

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