Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
513
Час на прочитання
2 хв

Шевченко оцінив результати жеребкування плейоф відбору на ЧС-2026 для збірної України

"Синьо-жовті" зіграють проти Швеції, а в разі перемоги вийдуть на Польщу або Албанію.

Автор публікації
Максим Приходько
Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / © УАФ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

У півфіналі плейоф кваліфікації на Мундіаль команда Сергія Реброва 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції. Цей матч буде номінально домашнім для "синьо-жовтих".

Переможець поєдинку Україна – Швеція у фіналі плейоф 31 березня 2026 року прийматиме тріумфатора пари Польща – Албанія.

"По-перше, усі команди, які потрапили до плейоф, є дуже сильними. Нам випав один із найпотужніших суперників. Рівень гравців збірної Швеції дуже високий, тому на нас чекає серйозна підготовка. Ми проводимо перший матч удома і у випадку виходу до фіналу також матимемо домашній поєдинок. Тож потрібно правильно визначити країну і стадіон, де ми проведемо ці зустрічі.

Головне – наші футболісти в останніх матчах продемонстрували дуже хорошу форму та правильний настрій. І з таким настроєм, якщо якісно підготуємося, у нас є хороші шанси вибороти путівку на чемпіонат світу.

Потенційно у фіналі ми можемо зіграти з переможцем пари Польща – Албанія. Це також один із найскладніших можливих варіантів. Жереб нам точно не полегшив шлях, тому маємо прийняти ситуацію такою, якою вона є.

Ще раз: ми повинні підвищувати наш рівень і відповідально готуватися до цих серйозних матчів, якщо хочемо здобути путівку до фінальної частини турніру", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Раніше повідомлялося, що два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 заплановане на 5 грудня 2025 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, також відбулося жеребкування міжконтинентального плейоф відбору на ЧС-2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
513
