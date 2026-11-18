Андрій Шевченко та Андреа Мальдера / © УАФ

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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко підбив підсумки виступів збірної України в Лізі націй 2026/27.

Зокрема очільник УАФ дав оцінку роботі головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери та його штабу.

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Шевченко наголосив, що перед тренерським штабом та футболістами збірної продовжує стояти завдання вийти на Євро-2028. Також він подякував уболівальникам за підтримку.

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"Завершився перший змагальний етап під керівництвом нового головного тренера. Андреа Мальдера та його штаб набули чимало досвіду в непростих кадрових умовах і водночас дали змогу новим гравцям дебютувати за збірну України. Це важливо для побудови команди.

На жаль, команді не вдалося виконати турнірне завдання в Лізі націй. Об'єктивно кажучи, наша збірна наразі перебуває саме в тому дивізіоні, на який заслуговує.

Перед тренерським штабом та футболістами й надалі стоїть завдання вийти на Євро.

Дякую всім уболівальникам, які підтримували збірну. Наші гравці та тренерський штаб відчували цю підтримку. Слава Україні!", — наводить коментар Шевченка офіційний сайт УАФ.

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У заключному турі групового етапу Ліги націй збірна України перемогла Грузію (1:0). "Синьо-жовті" посіли третє місце у своєму квартеті та і зберегли прописку в дивізіоні В.

Турнірна таблиця

1. Північна Ірландія — 12 очок (6 матчів), 6:1 (різниця голів)

2. Угорщина — 11 очок (6), 6:3

3. Україна — 7 очок (6), 3:6

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4. Грузія — 2 очки (6), 0:5

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася, у якому буде кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.

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