Шевченко побажав перемоги збірній України в доленосному матчі кваліфікації на ЧС-2022

Новоспечений керманич "Дженоа" вірить у своїх колишніх підопічних.
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який цього місяця очолив клуб італійської Серії А "Дженоа", не забуває про національну команду.
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45-річний фахівець побажав успіху своїм експідопічнім у вирішальному поєдинку відбору на Чемпіонат світу-2022 проти Боснії і Герцеговини.
"Вперед до перемоги! Вболіваємо за нашу збірну!", - написав Шева на своїй сторінці у Twitter.
Вперед до перемоги !— Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 16, 2021
Вболіваємо за Нашу Збірну !
Forward to victory! We all support our National Team, good luck for tonight! ⚽️ @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb
Зауважимо, що саме під керівницвом Шевченка "синьо-жовті" розпочали відбір на ЧС-2022. У трьох стартових турах українська збірна тричі зіграла внічию.
Влітку Шевченко залишив збірну України після закінчення терміну контракту. Уже під керівництвом Олександра Петракова "синьо-жовті" здобули одну перемогу та тричі зіграли внічию.
Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.
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- Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.
- Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.
- Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.