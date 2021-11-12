Шевченко показав своїх помічників: хто увійшов до тренерського штабу українця в "Дженоа"

Шевченко показав своїх помічників: хто увійшов до тренерського штабу українця в "Дженоа"

Правою рукою екскоуча збірної України буде Мауро Тассотті.

Новоспечений керманич італійського "Дженоа" Андрій Шевченко представив свій тренерський штаб.

Пресслужба "грифонів" опублікувала спільне фото Шевченка з фахівцями, які допомагатимуть йому керувати командою.

twitter.com/GenoaCFC

На фото зліва направо розташувалися: Сімоне Бономі (аналітик), Валеріо Фіорі (тренер воротарів), Андрій Шевченко, Андреа Аззалін (тренер з фізпідготовки), Мауро Тассотті (другий тренер) та Луїджі Ночентіні (аналітик).

Зазначимо, що Тассотті, Ночентіні та Аззалін раніше працювали разом з Шевченком у збірній України.

Нагадаємо, напередодні Шевченко провів перше тренування в "Дженоа", а також дав першу пресконференцію у ролі коуча "грифонів".

Дебютний матч Андрія біля керма генуезького клубу запланований на 21 листопада - у цей день "грифони" в рамках 13-го туру Серії А прийматимуть "Рому", очолювану Жозе Моурінью.

7 листопада Шевченко очолив "Дженоа" , підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020.

, підписавши контракт до 30 червня 2024 року. Для 45-річного українського спеціаліста це перший досвід клубної роботи. Раніше він тренував лише збірну Україну, з якою дійшов до чвертьфіналу Євро-2020. "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Проте останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

Наразі "грифони" посідають 17-те місце в Серії А на межі зони вильоту. Команда з Генуї провалила старт сезону, набравши лише 9 очок у перших 12 турах.

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