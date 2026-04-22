Шевченко прокоментував відхід Реброва зі збірної України

Очільник УАФ подякував тренеру його за роботу.

Максим Приходько
Сергій Ребров та Андрій Шевченко / © УАФ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував відхід Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України.

Шевченко подякував Реброву за його роботу та зокрема за внесок у розвиток молодих футболістів, а також зазначив, що національній збірній потрібно рухатися далі та ухвалювати нові рішення.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", — наводить слова Шевченка офіційний сайт УАФ.

Хто стане новим головним тренером збірної України — буде повідомлено пізніше.

Водночас Ребров продовжить працюватиме в структурі УАФ — як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Нагадаємо, Ребров очолював збірну України від 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" кваліфікувалися на Євро-2024, але там не зуміли вийти з групи. Також команда не пробилася на чемпіонат світу-2026, програвши Швеції (1:3) в півфіналі плейоф відбору.

Під керівництвом Реброва збірна Україна провела 34 матчі — 16 перемог, 8 нічиїх та 10 поразок.

Раніше відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик розповів, хто може стати головним тренером збірної України.

