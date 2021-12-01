Шевченко розгромно програв "Мілану" біля керма "Дженоа": шедевр Ібрагімовича зі штрафного (відео)

Генуезький клуб ще не перемагав під керівництвом українського фахівця.
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів третій поєдинок на чолі італійського "Дженоа". У 15-му турі Серії А "грифони" вдома розгромно поступилися "Мілану" - 0:3.
"Россонері" повели в рахунку вже на 10-й хвилині зустрічі. Златан Ібрагімович вразив сітку воріт генуезців шикарним прямим ударом зі штрафного.
Перед самою перервою гості зміцнили свою перевагу - Джуніор Мессіас після рикошету в штрафному майданчику головою парашутом відправив м'яч у сітку воріт Сальваторе Сірігу.
На 61-й хвилині "Мілан" зробив рахунок розгромним - Мессіас оформив дубль. 30-річний бразильський нападник потужно та влучно пробив у дальній кут воріт "Дженоа".
- У перших двох поєдинках на чолі генуезького клубу Шевченко програв "Ромі" Жозе Моурінью (0:2) та зіграв унічию з "Удінезе" (0:0)."Грифони" йдуть у зоні вильоту, посідаючи 18-те місце з 10 очками після 15 турів.
- "Россонері" перервали серію з двох поразок поспіль у Серії А: у попередніх іграх "Мілан" поступився "Фіорентіні" (3:4) та зазнав поразки від "Сассуоло" (1:3). "Червоно-чорні" перебувають на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи на один бал від "Наполі", та випереджаючи на одне очко "Інтер".
- У 16-му турі Серії А команда Шевченка 5 грудня в гостях зіграє з "Ювентусом", а "россонері" днем раніше приймуть "Салернітану".