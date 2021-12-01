Шевченко розгромно програв "Мілану" біля керма "Дженоа": шедевр Ібрагімовича зі штрафного (відео)

Генуезький клуб ще не перемагав під керівництвом українського фахівця.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів третій поєдинок на чолі італійського "Дженоа". У 15-му турі Серії А "грифони" вдома розгромно поступилися "Мілану" - 0:3 .

"Россонері" повели в рахунку вже на 10-й хвилині зустрічі. Златан Ібрагімович вразив сітку воріт генуезців шикарним прямим ударом зі штрафного.

Перед самою перервою гості зміцнили свою перевагу - Джуніор Мессіас після рикошету в штрафному майданчику головою парашутом відправив м'яч у сітку воріт Сальваторе Сірігу.

На 61-й хвилині "Мілан" зробив рахунок розгромним - Мессіас оформив дубль. 30-річний бразильський нападник потужно та влучно пробив у дальній кут воріт "Дженоа".