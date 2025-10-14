ТСН у соціальних мережах

Шевченко відреагував на перемогу збірної України над Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Чинний очільник УАФ привітав національну команду з важливим успіхом.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Ребров та Андрій Шевченко

Сергій Ребров та Андрій Шевченко / © УАФ

Колишній головний тренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко відреагував на перемогу  "синьо-жовтих" над Азербайджаном (2:1) в матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

"Ще одна перемога! Вітаю, командо", "Чудова гра, командо" – написав Шевченко у себе в Instagram-сторіз.

Андрій Шевченко привітав збірну України з перемогою над Азербайджаном / © instagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко привітав збірну України з перемогою над Азербайджаном / © instagram.com/andriyshevchenko

Зазначимо, що за збірну України в цьому матчі забивали Олексій Гуцуляк та Руслан Малиновський. Також вони асистували один одному.

В іншому матчі 4-го туру групи D збірна Ісландії вдома зіграла внічию з Францією (2:2).

Нагадаємо, у попередніх матчах кваліфікації на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) та перемогла Ісландію (5:3).

Після чотирьох турів турів збірна України (7 очок) посідає друге місце у своїй групі відбору на ЧС-2026. Лідирує з 10 балами Франція, на третій позиції йде Ісландія (4 пункти), замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Заключні матчі групового етапу відбору на ЧС-2026 збірна України проведе в листопаді цього року: 13 листопада "синьо-жовті" на виїзді зіграють з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

