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Шевченко відвідав етап "Формули-1" в Італії і зустрівся з легендарними особистостями

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Шевченко відвідав етап "Формули-1" в Італії і зустрівся з легендарними особистостями

Associated Press

Легенда вітчизняного футболу продовжує відпочивати від найпопулярнішого виду спорту.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав Гран-прі Італії "Формули-1".

44-річний фахівець побував на автодромі в Монці, де зустрівся з відомими особистостями. Шевченко зробив спільні фото з легендою італійського футболу Франческо Тотті, восьмиразовим олімпійським чемпіоном, спринтером з Ямайки Усейном Болтом та іменитим голлівудським актором Він Дізелєм.

Знімками з ними українець поділився у сторіс Instagram.

© instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko
© instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko
  • Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
  • Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
  • На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України.

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