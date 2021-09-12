Шевченко відвідав етап "Формули-1" в Італії і зустрівся з легендарними особистостями

Легенда вітчизняного футболу продовжує відпочивати від найпопулярнішого виду спорту.
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав Гран-прі Італії "Формули-1".
44-річний фахівець побував на автодромі в Монці, де зустрівся з відомими особистостями. Шевченко зробив спільні фото з легендою італійського футболу Франческо Тотті, восьмиразовим олімпійським чемпіоном, спринтером з Ямайки Усейном Болтом та іменитим голлівудським актором Він Дізелєм.
Знімками з ними українець поділився у сторіс Instagram.
- Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
- Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
- На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України.