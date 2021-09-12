Шевченко відвідав етап "Формули-1" в Італії і зустрівся з легендарними особистостями

Шевченко відвідав етап "Формули-1" в Італії і зустрівся з легендарними особистостями

Легенда вітчизняного футболу продовжує відпочивати від найпопулярнішого виду спорту.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав Гран-прі Італії "Формули-1".

44-річний фахівець побував на автодромі в Монці, де зустрівся з відомими особистостями. Шевченко зробив спільні фото з легендою італійського футболу Франческо Тотті, восьмиразовим олімпійським чемпіоном, спринтером з Ямайки Усейном Болтом та іменитим голлівудським актором Він Дізелєм.

Знімками з ними українець поділився у сторіс Instagram.

instagram.com/andriyshevchenko

instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шевченко показав, як відпочиває після відходу зі збірної України.

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