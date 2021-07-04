Шевченко виступив перед уболівальниками, які зустріли збірну України після повернення з Євро-2020

Шевченко виступив перед уболівальниками, які зустріли збірну України після повернення з Євро-2020

Керманич "синьо-жовтих" подякував фанатам, а вони влаштували овації головній футбольній команді країни.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко разом зі своїми підопічними піднявся на сцену після повернення команди з Чемпіонату Європи-2020, де "синьо-жовті" вперше в історії дійшла до 1/4 фіналу континентального форуму.

Уболівальники та журналісти влаштували українській збірній гучні оплески і виконали національний гімн, а потім кричали "Шева, Шева". Після цього керманич "синьо-жовтих" взяв слово.

"Спасибі величезне за цю підтримку. Я вдячний вам. Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми дякуємо всім, хто підтримував команду на стадіонах. Всім тим, хто вболiвав в Україні. Ми відчували вашу підтримку. Я хочу подякувати хлопцям за ту підтримку і самовіддачу, яку вони показали. Слава Україні!" - сказав Шевченко.

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Україна пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:3), обіграли (2:1) та поступилися (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка (2:1). У поєдинку 1/4 фіналу, що відбувся 3 липня на "Стадіо Олімпіко" в Римі, українська збірна розгромно програла Англії (0:4).

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