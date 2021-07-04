"Шевченко виявився мудрішим": актор Боярський порівняв тренерів збірних України і Росії

У РФ незадоволені роботою керманича національної команди.

Народний артист Росії Михайло Боярський порівняв тренерів збірних України та Росії Андрія Шевченка і Станіслава Черчесова відповідно, оцінивши виступ їхніх команд на Чемпіонаті Європи-2020.

"Звичайно, Шевченко виявився мудрішим за Черчесова! Порівняйте їхні слова після поразок. Дві великі різниці. Шевченко - амбітний тренер з великими задатками. А з нашим тренером національна команда - у глухому куті", - цитує Боярського "Спорт-експрес".

Збірна України дійшла на турнірі до чвертьфіналу. Пройти до півфіналу "синьо-жовтим" не дозволили англійці, розгромивши команду Шевченка з рахунком 4:0 .

. Збірна Росії завершила виступи на Чемпіонаті Європи-2020, посівши у своїй групі з Бельгією, Данією і Фінляндією четверте місце.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Держдумі РФ запропонували провести товариську гру проти України.

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