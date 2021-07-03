Шевченко визначився із заявкою на матч з Англією

До заяви потрапили 24 футблолісти.

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився із заявкою на матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії, який відбудеться сьогодні в італійському Римі.

Про це повідомив офіційний сайт Української асоціації футболу.

Зазначається, що до заявки потрапили 24 футблолісти. Склад збірної:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – "Шахтар")

Захисники: Едуард Соболь (бельгійський "Брюгге"), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – "Динамо"), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – "Шахтар")

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Марлос (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – "Динамо"), Андрій Ярмоленко (англійський "Вест Хем"), Руслан Маліновський (італійська "Аталанта"), Євген Макаренко (бельгійський "Кортрейк"), Олександр Зінченко (англійський "Манчестер Сіті"), Роман Безус (бельгійський "Гент")

Нападники: Роман Яремчук (бельгійський "Гент"), Артем Довбик (СК "Дніпро-1").

Як повідомлялося, збірна України обіграла національну команду Швеції в додатковий час у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Основний час зустрічі на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго завершився з рахунком 1:1. В овертаймі перемогу нашій команді приніс Артем Довбик.

Збірна вже у суботу, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

Новини України: збірна та вболівальники готуються до чвертьфінального матчу "Євро-2020"

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