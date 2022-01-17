Шевченко вперше прокоментував своє звільнення з "Дженоа" та звернувся до колишніх підопічних

Шевченко вперше прокоментував своє звільнення з "Дженоа" та звернувся до колишніх підопічних

Український фахівець закликав гравців "грифонів" зберегти прописку в Серії А заради фанатів клубу.

Андрій Шевченко дав перший коментар після своєї відставки з посади головного тренера "Дженоа".

45-річний український спеціаліст зазначив, що разом із тренерським штабом робив усе можливе, аби досягнути з "грифонами" результату. Шевченко попрощався з генуезьким клубом, а також звернувся до футболістів із закликом спробувати врятувати місце в елітному дивізіоні заради уболівальників, які завжди палко та віддано підтримують команду.

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"За ці два місяці з моїм штабом ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало, і я знаю, що можу це робити.

Перш ніж піти, я скажу дещо важливе про "Дженоа". Я молодий тренер, але дечого досягнув у футболі, за свою кар'єру бачив багато стадіонів у всіх куточках світу. Я ніколи раніше не бачив такого стадіону, як "Луїджі Ферраріс": він незвичайний, тому що вболівальники "Дженоа" незвичайні.

Ви повинні спробувати врятувати місце в Серії А для них. За цих хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу і ніколи не кидали нас посеред труднощів", - наводить слова Шевченка tuttosport.com.

Шевченко очолив "Дженоа" в листопаді 2021 року, підписавши контракт до середини 2024 року.

Під керівницвом 45-річного українця "грифони" провели 11 матчів, в яких здобули лише одну перемогу (в Кубку Італії над "Салернітаною"). У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок після приходу Шевченка.

"Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19-й позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, генуезців відділяє шість балів.

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