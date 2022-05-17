Шевченко зіграє з Мессі в благодійному матчі, щоб допомогти українським біженцям

Шевченко зіграє з Мессі в благодійному матчі, щоб допомогти українським біженцям

У понеділок, 23 травня, колишній гравець та тренер збірної України Андрій Шевченко візьме участь у благодійному матчі, який організував найкращий бомбардир в історії Камеруну.

Зустріч організовує ексфутболіст "Інтера" та Барселони Самюель Ето’О. Поєдинок проведуть на Сан-Сіро з метою допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

"Я одразу відчув близькість Самюеля і цього проекту. Ми поділяємо наміри створити світ, вільний від дискримінації. У такий момент я можу лише віддати себе Україні та протягнути руку тим, хто втікає від жаху і живе у ньому.

Тому я вирішив пропрацювати це питання і спробувати надати багатьом сім’ям допомогу у такій драматичній і важкій ситуації", – цитує Шевченка видання.

У матчі візьмуть участь Ліонель Мессі, Жуліо Сезар, Хав’єр Дзанетті, Франческо Тотті, Пауло Дибала, Андреа Пірло, Філіппо Індзагі, Веслі Снейдер та інші відомі футболісти.

Нагадаємо, що збірна України з футболу стала чемпіоном Дефлімпійських ігор-2021, які відбулися у бразильському місті Кашіас-ду-Сул.

Читайте також:

Колишній футболіст загинув у бою з окупантами, які намагалися прораватися через кордон у Сумській області

Ефектно відбив пенальті: український воротар "Реала" Лунін увійшов до команди тижня Ла Ліги (відео)

Розгорнув український прапор: Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами "Вест Гема"