Шевченко звернувся до гравців збірної України у роздягальні після матчу з Ісландією – відео

Андрій Шевченко / © Associated Press

Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала відео промови Андрія Шевченка до гравців національної команди після перемоги над Ісландією (2:0) у вирішальному матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

Президент УАФ у присутності головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва емоційно звернувся до футболістів у роздягальні.

"Це історія України сьогодні. Не тільки вашого матчу. Війна, людям дуже тяжко. Повірте мені, ви дали набагато більше сьогодні для них, ніж якісь позитивні новини, тому що вони чекали на це.

Я повністю згоден із Сергієм Станіславовичем (Ребровим – прим.) щодо того, що приїзд до збірної повинен зараз оцінюватися зовсім по-різному для вас. Це історія. Ми сьогодні будуємо всі разом майбутню історію України, і у кожного з нас є свій напрямок. Ви сьогодні зробили те, на що від вас чекала вся країна.

Мені дуже подобався ваш настрій. Сьогодні була команда, яка виходила на поле і хотіла подарувати людям радість. Молодці. Зараз концентруємось вже на майбутнє", – сказав Шевченко.

Збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

