Шевченку буде не легко: наступний суперник українця в Кубку Італії поділився планами на майбутній поєдинок

Піолі дозволить зіграти гравцям, які обділені ігровим часом.

Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі прокоментував матч проти "Дженоа" в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.

Керманич італійського гранда заявив, що у складі "россонері" на поєдинок проти команди Андрія Шевченка будуть зміни.

"Завтра ми хочемо виставити найкращий склад, не забуваючи про ротацію. У воротах точно зіграє Меньян. Ібра дискваліфікований, тому в атаці буде Жиру. Мальдіні сильно виріс за рік, зараз він досконаліший футболіст, завтра у нього буде чудовий шанс проявити себе. Ребич довго не грав, тому завтра кожна хвилина буде цінною для нього", – сказав Піолі.

Поєдинок Мілан – Дженоа у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії відбудеться завтра, 13 січня.

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