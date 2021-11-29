ШИКарний м'яч чеха з центру поля та "рабона" аргентиця потрапили до списку номінантів на супергол року: відео

Оголошення переможця відбудеться 17 січня.
ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на премію Пушкаша, яку вручають автору найкращого голу за підсумками року.
Організація обрала топ-10 м'ячів, серед яких опинилися шедеври від Патріка Шика та Ріяда Махреза. Окрім того, знайшлося місце в цьому рейтингу й для трьох футболісток.
Повний список претендентів має такий вигляд:
Луїс Діас ("Порту"), Готьє Ен ("Валансьєн"), Ерік Ламела ("Тоттенгем"), Валентино Лазаро ("Бенфіка"), Ріяд Махрез ("Манчестер Сіті"), Сандра Овусу-Анса (жіноча команда "Спартак" Суботиця), Вангеліс Павлідіс (АЗ), Даніела Санчес (жіноча команда "Керетаро"), Патрік Шик ("Байєр"), Мехді Таремі ("Порту"), Керолайн Вейр (жіноча команда "Манчестер Сіті").
До вашої уваги відео з цими неймовірними голами.
Presenting the #Puskas Award 2021 nominees— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021
Luis Díaz
Gauthier Hein
Érik Lamela
Valentino Lazaro
Riyad Mahrez
Sandra Owusu-Ansah
Vangelis Pavlidis
Daniela Sánchez
Patrik Schick
Mehdi Taremi
Caroline Weir
️ : https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx
Переможець цієї нагороди стане відомий на початку наступного року, 17 січня.
Віддати свій голос з один з голів можна ТУТ.