ШИКарний м'яч чеха з центру поля та "рабона" аргентиця потрапили до списку номінантів на супергол року: відео

ШИКарний м'яч чеха з центру поля та "рабона" аргентиця потрапили до списку номінантів на супергол року: відео

Оголошення переможця відбудеться 17 січня.

ФІФА на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на премію Пушкаша, яку вручають автору найкращого голу за підсумками року.

Організація обрала топ-10 м'ячів, серед яких опинилися шедеври від Патріка Шика та Ріяда Махреза. Окрім того, знайшлося місце в цьому рейтингу й для трьох футболісток.

Повний список претендентів має такий вигляд:

Луїс Діас ("Порту"), Готьє Ен ("Валансьєн"), Ерік Ламела ("Тоттенгем"), Валентино Лазаро ("Бенфіка"), Ріяд Махрез ("Манчестер Сіті"), Сандра Овусу-Анса (жіноча команда "Спартак" Суботиця), Вангеліс Павлідіс (АЗ), Даніела Санчес (жіноча команда "Керетаро"), Патрік Шик ("Байєр"), Мехді Таремі ("Порту"), Керолайн Вейр (жіноча команда "Манчестер Сіті").

До вашої уваги відео з цими неймовірними голами.

Presenting the #Puskas Award 2021 nominees



Luis Díaz

Gauthier Hein

Érik Lamela

Valentino Lazaro

Riyad Mahrez

Sandra Owusu-Ansah

Vangelis Pavlidis

Daniela Sánchez

Patrik Schick

Mehdi Taremi

Caroline Weir



️ : https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

Переможець цієї нагороди стане відомий на початку наступного року, 17 січня.

Віддати свій голос з один з голів можна ТУТ.