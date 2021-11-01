Шикарним ударом зі штрафного: 40-річний Ібрагімович забив 400-й гол у національних чемпіонатах (відео)

Красень-удар Златана допоміг "россонері" на виїзді перемогти "Рому".
Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович відзначився ефектним голом у воротах "Роми" в матчі 11-го туру італійської Серії А.
40-річний швед на 25-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі, забивши прямим ударом зі штрафного. Зірковий бомбардир перехитрив суперників і повз стінку потужно увігнав м'яч у нижній воротарський кут.
Відео розкішного голу Ібрагімовича
Цей гол став ювілейним для шведського нападника - 150-м у Серії А та 400-м загалом, забитим у національних чемпіонатах.
Цікаво, що саме ворота "Роми" Ібрагімович вражав найчастіше - 14 разів у 22 іграх проти римлян.
Окрім Італії, де Златан також грав за "Ювентус" та "Інтер", він виступав у Швеції за "Мальме", в Нідерландах за "Аякс", в Іспанії за "Барселону", в Англії за "Манчестер Юнайтед", у Франції за "Парі Сен-Жермен" та в США за "Лос-Анджелес Гелексі".
Після матчу шведу повідомили, що м'яч після його удару зі штрафного летів зі швидкістю 101 км/год. Ібрагімович відповів з гумором.
"Ах, зазвичай він летить швидше. Щонайменше 200 км/год. Думаю, в старості я сповільнюю свій постріл", - пожартував Златан в інтерв'ю Football Italia.
"Мілан" у гостях переміг "Рому" з рахунком 2:1. Після голу Ібрагімовича "россонері" закріпили перевагу на 57-й хвилині, коли Франк Кесс'є реалізував пенальті. На 66-й хвилині захисник Тео Ернандес залишив "Мілан" у меншості, заробивши другу жовту картку.
Проте це не вплинуло на підсумок зустрічі - підопічні Жозе Моурінью змогли відквитати лише один м'яч зусиллями Стефана Ель-Шаараві на 90+3 хвилині.
Відеоогляд матчу "Рома" - "Мілан"
- У нинішньому сезоні на рахунку Ібрагімовича 3 голи і один асист у 6 матчах "россонері" в усіх турнірах. Початок нової кампанії Златан пропустив через травму, яка не дозволила йому поїхати на Євро-2020.
- Після 11 турів "Мілан" (31 очок) йде на другому місці в Серії А, поступаючись "Наполі" лише за додатковими показниками.
- 3 листопада команда Стефано Піолі вдома зіграє проти "Порту" в Лізі чемпіонів, де після трьох турів групового етапу в активі "червоно-чорних" жодного набраного пункту. А вже 7 листопада на "Мілан" чекає мегапринципове дербі з "Інтером".
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